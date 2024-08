Carabinieri ancora in casa di Sharon Verzeni, presi pc e cellulari: presente il compagno Sergio Ruocco

«Che mi richiamino senza problemi, anzi meglio. Non sono stanco: non sono mai stanco. Dopo il nuovo sopralluogo a casa non sono stato risentito», sono state le poche parole che Ruocco ha detto ai giornalisti presenti fuori dalla casa di via Adda a Bottanuco , dove abitano i genitori di Sharon e dove, dal giorno dopo il delitto, si è di fatto trasferito a vivere anche lui, visto che l’abitazione che condivideva con la compagna è appunto sotto sequestro.

Ieri mattina i carabinieri di Bergamo si erano intrattenuti meno di un quarto d’ora nella casa di Sharon Verzeni per il primo sopralluogo assieme al compagno di lei, Sergio Ruocco . Oggi, poco dopo mezzogiorno, ci sono tornati, ancora con l'idraulico trentasettenne che in via Merelli viveva da tre anni con la compagna, ammazzata a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi a Terno d’Isola , per restarci stavolta giusto qualche minuto in più. Sarebbero stati prelevati dei computer e altri strumenti informatici della coppia.

L'area circostritta dai carabinieri

Oggi, durante il sopralluogo nella casa di via Merelli, l'area è stata circoscritta dai carabinieri con del nastro, anche per la presenza costante di giornalisti, fotografi e operatori tv. Terminato il breve sopralluogo, i carabinieri e Ruocco sono tornati al comando provinciale di via delle Valli a Bergamo, dove il compagno si è trattenuto fino a quasi le 15, quando ha appunto fatto ritorno a Bottanuco. Pare non sia stato sottoposto a un nuovo interrogatorio. Come i carabinieri avevano precisato ieri, Ruocco non è indagato e la sua posizione non è mai cambiata. Neppure oggi.

Riconvocato anche il papà di Sharon

In mattinata al comando di Bergamo è stato riconvocato anche il papà di Sharon, Bruno Verzeni. In questa delicata fase delle indagini tutti i familiari, così come - ieri pomeriggio - i colleghi di lavoro di Sharon (era barista al 'Vanilla Food’ di Brembate), vengono sentiti, anche più volte, come persone informate sui fatti e dunque non necessitano dell’assistenza di un avvocato. Tuttavia questa mattina, un’ora prima dell’arrivo di Bruno Verzeri, si è presentato in caserma a Bergamo anche l'avvocato della famiglia di Sharon, Luigi Scudieri, probabilmente per chiedere un aggiornamento formale delle indagini. Di grandi sviluppi, però, non ce ne sono ancora stati: resta un mistero su chi abbia accoltellato a morte Sharon una decina di minuti prima dell’una della notte, mentre camminava da sola in via Castegnate a Terno d’Isola.