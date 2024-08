Consegnava dosi marijuana a domicilio, arrestato a Catania

Un 47enne che a Catania prendeva ordinazioni dai clienti ai quali consegnava droga a domicilio in sella ad uno scooter nel quartiere di Picanello è stato arrestato dai carabinieri. Bloccato dai militari dell’Arma appena uscito di casa per fare le consegne, ha cercato di disfarsi di un dose di marijuana, che è stata però recuperata. Nel suo appartamento, al terzo piano di uno stabile, i carabinieri hanno sequestrato altri 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, e materiale per il confezionamento delle dosi.