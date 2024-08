Al via il controesodo, un week end da bollino rosso: traffico in costante aumento. Ancora tanti incidenti mortali

Dal punto di vista meteorologico siamo ancora in piena estate con temperature ben al di sopra della media, ma per milioni di italiani è già tempo di rientri, è già tempo di controesodo. Il prossimo week end è da cerchiare in rosso con il traffico sulle autostrade previsto in costante aumento sulla direttrice Sud verso Nord e in direzione delle grandi città. Il divieto di transito dei veicoli pesanti sarà in vigore da sabato, 24 agosto, dalle ore 8 alle 16 e domenica 25 agosto dalle 7 alle 22.

Rientri a casa legati anche alla riapertura, prevista per lunedì, della gran parte delle attività lavorative. Sulla rete Anas sono attesi spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani dalle località di villeggiatura, di mare al Sud e di montagna a Nord e dall’estero. Giorni di grande spostamento, anche per quanto riguarda il traffico ferroviario e aereo, in cui il gran caldo la farà ancora da padrone. Attese punte di 35 gradi al Nord, mentre al Sud si sfioreranno i 40 gradi.