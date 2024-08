Lampedusa, otto sbarchi da mezzanotte: approdati 403 migranti

Altri 102 migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo che due motovedette della guardia costiera hanno soccorso 3 barchini con a bordo 33 (3 donne e 4 minori), 32 (9 donne e 6 minori) e 37 (3 donne e 7 minori) sedicenti marocchini, tunisini e algerini. I migranti hanno riferito d’essere partiti da Gabes e Kerkennah in Tunisia, pagando fino a 2.500 euro per la traversata.

Salgono così a otto, per un totale di 403 persone, gli sbarchi su Lampedusa a partire dalla mezzanotte. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola da dove, su disposizione della prefettura di Agrigento, è previsto un trasferimento di 100 persone con il traghetto di linea Cossyra che mollerà l’ancora in serata verso Porto Empedocle.