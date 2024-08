Tremendo impatto sulla SS18: due morti e un ferito grave nel Salernitano

E’ di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente è avvenuto nel pomeriggio sulla statale 18, nei pressi dello svincolo di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Le vittime sono un uomo di 48 anni ed una donna che viaggiavano in sella ad una moto, morti a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Ferito gravemente e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Salerno anche un uomo che era alla guida di una delle altre due vetture rimaste coinvolte nell’incidente.

Al momento non è stato ancora possibile identificare una delle due vittime in quanto è in corso il recupero del corpo, sbalzato fuori dalla carreggiata. La strada è stata provvisoriamente chiusa - e il traffico deviato - per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli.