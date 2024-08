Naufragio di Palermo, interrogato il comandante del Bayesian: pronti gli avvisi di garanzia. Focus degli inquirenti sul portellone

Tra gli indagati ci sono quasi certamente i responsabili della navigazione, il comandante, forse il suo vice e l’uomo che era in plancia quando si è scatenato il temporale e il downburst.

La questione dei portelloni e della deriva

La questione dei portelloni e della deriva è fondamentale per l’inchiesta perché la barca era considerata inaffondabile e soltanto imbarcando tonnellate di acqua poteva inabissarsi da poppa, dicono gli esperti, come Franco Romani dell’ufficio progetti di Perini Navi, secondo cui il Bayesian faceva parte della serie dei 56 metri di Perini: «Dieci barche in tutto, una linea dunque più che consolidata». «Barche che possono fare qualsiasi cosa - dice - La mia personale interpretazione è che abbiano lasciato aperto il portellone laterale. Se chiudi tutto, l'acqua non entra: in condizioni estreme, la barca può rollare quanto vuole, ma non va a fondo. Per questo credo che sia rimasto aperto il portellone di fianco, quello che si usa per uscire col tender e le immersioni. C'è un margine di 60 centimetri: quando la barca ha sbandato, sono entrate tonnellate d’acqua che hanno finito per invadere la sala macchine, se, come penso, pure quella è stata lasciata aperta - aggiunge - E non c'è stato più nulla da fare».