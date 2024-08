Ha 350 grammi di droga in casa: "Ho trovato una busta per strada". Arrestato 79enne a Catania

Quasi 350 grammi di hashish e marijuana sono stati sequestrati dalla Polizia a Catania nell’abitazione di un 79enne. La sostanza stupefacente è stata scoperta grazie al fiuto dei cani antidroga Maui e Ares dell’unità cinofila della Questura. Agli agenti delle Volanti l'uomo ha detto di aver trovato la busta per strada e, incuriosito, l’aveva conservata in casa, senza curarsi del suo contenuto. Su disposizione della Procura il 79enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Il gip ha convalidato il provvedimento, ma disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.