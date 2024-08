Insegue e tampona a più riprese l'auto della ex con i figli a bordo, arrestato

Non aveva accettato la fine della relazione con la sua ex compagna e avendola vista passare in auto, insieme ai suoi figli minorenni, l’ha inseguita con la propria vettura, tamponandola a più riprese e costringendola a fermarsi. Il fatto è avvenuto a Vigevano (Pavia). Il giovane, 20 anni, è sceso dalla vettura e ha affrontato con coltello a serramanico la donna, che è riuscita a disarmarlo e a rifugiarsi nell’abitacolo della sua auto insieme ai figli. Il 20enne si è allontanato e ma poco dopo è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri.