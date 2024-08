Meteo, tempo instabile tra l'arrivo della "goccia fredda" e nuove ondate di calore

Tra caldo e temporali la fine della stagione estiva sembra essere tracciata: la situazione sinottica vede un flusso perturbato alle alte latitudini europee mentre un cavo d’onda di origine atlantica interessa parzialmente l’Italia. Instabilità protagonista tra oggi e domani sulla Penisola, con l’ingresso di aria più fresca (la goccia fredda) e instabile in quota. La seconda parte della settimana vedrà invece un nuovo rinforzo dell’alta pressione sul bacino mediterraneo, con annessa attenuazione dell’instabilità: le temperature in questo frangente torneranno al di sopra delle medie del periodo di 6-8 C. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una situazione di 'stasì anche per l’avvio dell’autunno meteorologico, senza particolari cambiamenti per la fine dell’estate.

Previsioni meteo per domani

Al Nord Al mattino qualche addensamento sul Piemonte con locali piovaschi, sole prevalente sulle altre regioni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, soleggiato altrove. Migliora ovunque entro sera con ampie schiarite.

Al Centro Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne con sconfinamenti sul versante tirrenico, localmente fin sulle coste. Migliora in serata con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne peninsulari e della Sicilia, con sconfinamenti fin sulle coste delle regioni tirreniche. Migliora in serata con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione da nord a sud.