Dispersi nella frana, ansia per Agnese Milanese e il figlio Giuseppe Guadagnino. "Stato di calamità" a San Felice a Cancello

E mentre si cerca di capire come sia stato possibile che un quarto d’ora di pioggia abbia provocato un simile disastro, i vigili del fuoco continuano a cercare senza sosta in un’area piena di fango e pietre lunga più di due chilometri, con cani molecolari, droni, gommoni e sommozzatori, la 74enne Agnese Milanese e il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino, dopo che nella notte era stata ritrovata l’Apecar su cui i due avevano cercato di sfuggire alla furia della natura. Il mezzo, ridotto ad un rottame, era in un canalone nel pieno centro della frazione, dove il fiume di fango e detriti ha trovato ieri un ulteriore sfogo alla sua corsa dalla collina.

Madre e figlio ieri pomeriggio erano usciti per andare a raccogliere le noci, per paura che la pioggia incombente potesse rovinare il raccolto, e quando ha iniziato a piovere e grandinare in modo violento, hanno fatto in tempo a raggiungere l’Apecar. Davanti a loro, in un altro mezzo a tre ruote, c'era Raffaele, figlio di Agnese e fratello di Giuseppe, che stamattina, appoggiato al parapetto che dà sul canalone, piangeva disperato. «Erano dietro di me - racconta - poi ad una curva io sono passato e loro non li ho visti più. Rischio di restare solo», aggiunge Raffaele, alludendo al fatto che un altro fratello - sono tre - è morto molti anni fa colpito da una scarica elettrica mentre faceva il muratore, e anche il padre non c'è più. «Li ho cercati tutta la notte, li abbiamo cercati anche con i droni dei vigili del fuoco, ma inutilmente», non si da pace Raffaele.