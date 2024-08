Un uomo di 54 anni è stato ucciso dopo essere stato pestato a morte in casa sua a Cilavegna, in provincia di Pavia. I carabinieri sono intervenuti intorno all’una. Nell’abitazione c'erano anche altri due uomini, anche loro italiani, che convivevano con la vittima. Sono stati portati in caserma e la loro posizione è al vaglio.