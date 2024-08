Una tragedia. Che si è consumata tra ieri pomeriggio e stanotte. Una donna di 88enne sulla sedia a rotelle è stata investita da un'auto mentre passeggiava sul lungomare di Tortora in compagnia della badante, nella giornata di ieri. Il conducente ha arrestato la corsa del mezzo per sincerarsi delle condizioni della donna che, in piena notte, è deceduta.