Il maltempo allaga la Sicilia: fulmini, tempeste, grandinate e frane in tutta la regione

Violenti temporali hanno sferzato nel pomeriggio buona parte della Sicilia, con abbondanti piogge, tuoni e fulmini. Registrati allagamenti, che hanno messo in difficoltà gli automobilisti in alcuni comuni. Un forte acquazzone si è abbattuto su Palermo.

Pioggia battente su città e provincia e come capita spesso si sono registrati allagamenti in diverse strade e nelle borgate di periferia. I vigili del fuoco sono stati impegnati a liberare diversi residenti rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. In provincia, a San Cipirello, sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantinati. Problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Stanno intervenendo due squadre per liberare due persone bloccare al bivio. A Santa Flavia ci sono alcune villette rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicattì, nell’Agrigentino, si è verificata una frana in contrada Corriggia. Allagamenti sono stati registrati nella frazione marinara di Mondello. Un fulmine ha colpito Monte Pellegrino. La pioggia ha investito diversi comuni della provincia da San Giuseppe Jato a Isola delle Femmine, da Termini Imerese a Cefalù fino all’entroterra nelle Madonie. Breve blackout all’aeroporto Falcone-Borsellino.