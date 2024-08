Mafia: confiscati 150 milioni di euro dell'imprenditore Andrea Impastato

E’ diventato definitivo, dopo che la Cassazione ha respinto il ricorso, il decreto di confisca definitiva dei beni, emesso, dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo su richiesta della procura, nei confronti dell’imprenditore Andrea Impastato, nato a Cinisi e deceduto a 64 anni, nel 2022, per un valore complessivo stimato di oltre 150 milioni di euro.

Le indagini sono state condotte dalla divisione anticrimine della questura di Palermo e hanno ricostruito l’impero economico formato da numerose imprese nel settore edile, in quello dei trasporti, dell’estrazione del materiale da cava, del turismo, e numerosi beni immobili. Beni per lo più affidati a prestanomi e fiduciari, reclutati nel suo nucleo familiare. Andrea Impastato è figlio di Giacomo detto "u sinnacheddu", esponente mafioso di spicco della famiglia di Cinisi, insieme al defunto Tano Badalamenti, e fratello di Luigi. Giacomo già indiziato mafioso, fu ucciso, a 38 anni, a Palermo a colpi d’arma da fuoco in un agguato il 22 settembre 1981.