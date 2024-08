Tredicenne muore mentre si trova in piscina nel salernitano: ancora sconosciute le cause

Un tredicenne è morto, questa mattina, mentre si trovava in piscina in un agriturismo in contrada Pontagnone a Padula, nel Salernitano. Le cause del decesso non sono ancora note e non è ancora chiaro se fosse in acqua quando si è consumata la tragedia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, diretti sul posto dalla procura di Lagonegro, stanno svolgendo indagini per accertare le cause del decesso.

"Siamo profondamente addolorati, Vincenzo era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso, affettuoso, era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali, proclamerò il lutto cittadino», fa sapere Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcella, il comune del Salernitano dove ere residente il ragazzo. I familiari sono da poco arrivati alla struttura.

