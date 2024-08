"Molestie" a una collega, cardiochirurgo radiato in Inghilterra: è in servizio al Civico di Palermo

Il cardiochirurgo pediatrico bresciano Fabrizio De Rita, 43 anni, attualmente dirigente a contratto libero-professionale dell’azienda ospedaliera Arnas Civico di Palermo, con decine e decine di operazioni salvavita su bambini, «è stato radiato per aver molestato sessualmente una collega», mentre lavorava come consulente al 'Freeman Hospital' di Newcastle, in Inghilterra. Lo riporta oggi la stampa inglese.

De Rita «è stato ritenuto colpevole di grave cattiva condotta professionale, molestie sessuali a una collega e abuso di posizione di anzianità dal panel del "Medical Practitioners Tribunal Service". La presidente Debi Gould ha affermato che la sua «mancanza di rispetto della dignità di un altro collega» equivaleva a "molestie sessuali", così scrive l’edizione on line del Daily Mail. Le accuse riguardano un periodo compreso tra maggio 2022 e gennaio 2023. (ANSA)