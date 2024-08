Politica in allarme per Umberto Bossi, la Lega smentisce: tutto falso, è vivo e sta bene

Una mattinata di apprensione per Umberto Bossi, dopo che Dagospia ha lanciato la notizia, poi smentita, del suo decesso. In tanti, soprattutto nella Lega, hanno contattato il Senatùr e la sua famiglia per avere notizie. In primis il leader della Lega che, dal vertice con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ha parlato con Bossi in persona e si è sincerato delle sue condizioni di salute.

«Abbiamo scherzato sull'ennesima sciocchezza giornalistica e gli ho detto che andrò a trovarlo presto per aggiornarlo sull'Autonomia e su tutti i risultati che stiamo ottenendo al governo», riferisce Salvini.

Ironizza il ministro per le riforme Roberto Calderoli che, dopo aver parlato anche lui con il fondatore del partito, riferisce all’ANSA: «Ho appena parlato con Umberto Bossi che gode di ottima salute, e con cui abbiamo riso di quello che ha scritto Dagospia, un articolo che allunga la vita. «Nella telefonata abbiamo parlato di autonomia e di referendum».