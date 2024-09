Ha 20 anni e amicizie nei clan dell’area Occidentale di Napoli. La squadra mobile della Questura di Napoli ha individuato l’identità del cadavere ritrovato tra le sterpaglie bruciate in via Torre Poerio a Pianura. Due sere fa l’allarme lanciato dai residenti per l’incendio e questa mattina la macabra scoperta del cadavere dato alle fiamme. Aveva tre fori di proiettile. Chiara la matrice camorristica dell’agguato.