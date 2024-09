Dei 243 docenti risultati idonei nel concorso del 2020, 40 in Sicilia hanno rinunciato all’incarico. Lo si apprende da fonti dell’ufficio scolastico siciliano secondo le quali è probabile che i docenti o avessero già un ruolo in altre scuole o preferiscano ottenere supplenze in istituti più vicini al luogo di residenza piuttosto che una cattedra di ruolo.