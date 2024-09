Libia, Bija finito nelle inchieste della procura di Messina

La passione per il calcio e l’ammirazione per un campione come Roberto Baggio gli erano valse il soprannome di Bija o Bidja. L’indole assai meno nobile per il business del contrabbando e il traffico di esseri umani avevano, invece, fatto scattare un’inchiesta a carico dell’uomo - ucciso a Tripoli a colpi d’arma da fuoco nella sua blindata - da parte della procura di Agrigento: i pm, indagando per le violenze nei centri di detenzione libici, da dove poi venivano trasportati migliaia di migranti in Sicilia, e in particolare, a Lampedusa, hanno avviato diversi segmenti di indagine. Uno di questi ha poi portato a tre condanne, decise però al tribunale di Messina, perché tre uomini della sua cellula erano stati fermati all’hotspot della città peloritana. Il comandante dell’Accademia libica, Abdul Rahman Milad, vittima di un agguato a Tripoli, era ritenuto dall’Onu e dalla Corte internazionale dell’Aja uno dei maggiori organizzatori del traffico di migranti della Libia sulla rotta che porta in Italia. Un efferato criminale secondo le Nazioni Unite.