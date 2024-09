Omicidio Verzeni, Sangarè conferma: “Perché l'ho fatto? Non lo so”

Ha confermato le dichiarazioni già rese Moussa Sangare, l’uomo accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni interrogato oggi dal gip Raffaella Mascarino. Ha ripetuto che «non c'era un movente e - ha aggiunto - non so il perché l’ho fatto». Sangare, come ha riferito il suo legale Giacomo May, ha detto al gip di essere uscito di casa con questa «sensazione che non so spiegare» e che lo ha spinto «a voler fare del male». Inoltre ha detto che nei giorni prima aveva fatto una sorta di esercitazione anche con una statua.

La condizione psicologica di Moussa Sangare «sarà un aspetto da approfondire». Lo ha detto il suo avvocato Giacomo Maj lasciando il carcere di Bergamo dopo l’udienza di convalida del 30enne, accusato dell’omicidio pluriaggravato di Sharon Verzeni. «Non sono un medico, ma a mio avviso ha dei problemi», ha precisato il legale.