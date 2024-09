In casa 4 kg di marijuana e pistole, arrestato un 33enne a Catania

A Catania la Polizia ha arrestato un 33enne che custodiva tra la sua abitazione e il suo garage quasi 4 chili di marijuana,103 grammi di cocaina, una pistola con la matricola cancellata, due caricatori, 12 proiettili calibro 7.65 e una pistola a salve priva di tappo rosso con diverse munizioni.

Deve rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione di armi clandestine. L’uomo è stato dapprima controllato nei pressi di Largo Basilicata, nel quartiere di San Berillo Nuovo mentre era in sella ad uno scooter perchè non appena ha intravisto la volante della Polizia, ha provato a nascondersi in un garage. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana.

La perquisizione poi si è estesa anche al garage e all’abitazione Su disposizione del pm di turno l’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Piazza Lanza in attesa del giudizio di convalida, all’esito del quale il Gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere.