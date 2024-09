Incidente sul lavoro a Villa Raffo, un bene di proprietà pubblica che si trova allo Zen di Palermo: la vittima è un operaio di 57 anni, morto in un cantiere edile che si trova in via Ludovico Bianchini. Sul posto il medico legale per l’esame esterno del corpo: probabile che venga anche disposta l’autopsia da parte della magistratura, informata dai carabinieri, che conducono le indagini.