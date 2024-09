Choc a Rimini, 17enne molestata in camerino da un negoziante

Quello che doveva essere un momento di serenità e normalità, mentre stava scegliendo dei vestiti da acquistare, si è trasformato in un incubo per una ragazza di 17 anni, al quale, però, è fortunatamente riuscita a sfuggire mettendosi in salvo.

La ragazza ha infatti denunciato ai carabinieri di Rimini di essere stata molestata sessualmente da un negoziante in un camerino di un negozio di abbigliamento di Rimini. Come ricostruisce il Corriere di Romagna, i fatti risalgono alla metà di luglio e solo dopo qualche giorno la ragazza ha trovato il coraggio di sporgere denuncia.

Nell’immediato, infatti non aveva chiamato aiuto ma si era limitata a correre fuori del negozio, in zona nord del litorale riminese, spaventata, ma anche arrabbiata per quello che le era appena successo.

Quando ha deciso di presentare una regolare denuncia ai carabinieri ha però descritto la situazione in cui si era venuta a trovare. E cioè che mentre stava provando un vestito nel camerino di quel negozio sul lungomare, era stata bloccata e molestata da quello che le era parso il titolare dell’esercizio commerciale.

La 17enne aveva reagito subito, aveva urlato, gli aveva lanciato sul banco il vestito ed era uscita dal negozio di corsa guardandosi le spalle, nella speranza che l’uomo non la seguisse.

Dalla denuncia ai carabinieri è partita la segnalazione all’autorità giudiziaria e la Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo d’indagine.

Il negoziante accusato dalla ragazza è stato presto identificato: si tratta di un cittadino del Bangladesh di 40 anni, incensurato e residente in Toscana. L’uomo infatti sarebbe stabile in Riviera solo nel periodo estivo e per gestire il punto vendita dove la 17enne avrebbe subito le molestie denunciate.