Tragedia nella notte a Roma, centauro di 28 anni muore in un incidente

Incidente mortale nella notte in via di Saponara, ad Acilia, nel quadrante sud di Roma. Nell’impatto è morto un ragazzo di 28 anni che guidava una moto. Sul posto intervenuta la polizia locale di Roma con il Gruppo XII Monteverde per i rilievi. Gli agenti sono impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica e risalire ad un secondo veicolo che, dai primi elementi raccolti, risulterebbe coinvolto e sul quale sono state avviate immediatamente le ricerche.