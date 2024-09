Fiocco rosa su un volo internazionale in Camerun: passeggera da' alla luce una bambina con l'aiuto dell'equipaggio

Durante il volo Egyptair da Il Cairo a Douala, in Camerun, una passeggera ha dato alla luce la sua bambina grazie all’aiuto dell’intero equipaggio. Per festeggiare il lieto evento, alla piccola è stata regalata la possibilità di volare sempre gratis con Egyptair. Il parto è andato bene e dopo l’atterraggio la madre e la bambina, entrambe in buona salute, sono state trasferite in ospedale per i consueti controlli post-nascita. "Nascere in cielo è un’esperienza eccezionale - sottolinea la compagnia in una nota -: lo staff di Egyptair è stato felice di essere d’aiuto in un momento così speciale e non vede l’ora di ritrovare questa nuova famiglia durante il loro prossimo volo ".