A Milano arrestato un 28enne per istigazione al terrorismo

Un 28enne marocchino è finito in carcere, su ordinanza di custodia cautelare del gip di Milano eseguita dalla polizia, per istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato poi indagato anche per associazione con finalità di terrorismo internazionale. L’indagine, condotta dai poliziotti della Digos di Milano, sezione Antiterrorismo Internazionale con il Servizio per il contrasto dell’estremismo e del terrorismo esterno della Direzione centrale della polizia di prevenzione, trae origine da una denuncia presentata nel novembre dello scorso anno per minacce ricevute su un profilo Instagram.