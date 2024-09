Il Gip non convalida il fermo: domiciliari per la donna che ha travolto e ucciso l'uomo che le scippò la borsa

Arresti domiciliari per Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare viareggina che, nella notte fra domenica e lunedì, ha travolto con l’auto e ucciso Said Malkoun, il nordafricano di 47 anni che poco prima, all’uscita da un ristorante della Darsena, le aveva rubato la borsetta. E’ la misura disposta dal gip di Lucca, Alessandro Trinci, che non ha convalidato il fermo. L’accusa formalizzata contro la donna è quella di omicidio volontario.

A inchiodare l’imprenditrice, proprietaria del bagno Milano in Passeggiata a Viareggio, sono stati i filmati di una telecamera di sicurezza dell’azienda di attrezzature elettriche per la nautica che ha ripreso la donna mentre, con il suv, investiva ripetutamente l’uomo. Non essendoci nè pericolo di fuga, nè rischio di reiterazione del reato, nè di inquinamento delle prove, a Cinzia Dal Pino sono stati concessi gli arresti domiciliari.