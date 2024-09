Intervento per calcolo renale in una clinica di Palermo fatale per Vincenzo Scianni. La denuncia dei familiari

Un uomo di Corleone, Vincenzo Scianni, di 76 anni, è morto dopo un intervento chirurgico alla clinica Orestano di Palermo. I familiari hanno presentato una denuncia alla polizia sostenendo che si tratti di un caso di presunta malasanità.

Il pm di turno, dopo l’ispezione del medico legale, ha disposto l’autopsia che sarà eseguita all’istituto di medicina legale del Policlinico. La salma è stata già portata presso la camera mortuaria del nosocomio. La famiglia ha già incaricato un medico legale per assistere all'esame.

Secondo il legale l’uomo arrivato in buona salute alla clinica doveva essere sottoposto ad un intervento per rimuovere un calcolo renale. Dopo un primo intervento è stato sottoposto ad una seconda operazione chirurgica durante la quale sarebbe stato asportato il rene. Nel frattempo dalla clinica è stato richiesto il trasferimento in ospedale in un reparto di terapia intensiva che non è avvenuto perché nel frattempo il paziente è deceduto. Dalla clinica Orestano nessun commento sulla vicenda.