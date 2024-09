Maria Rosaria Boccia scatenata sui social: "La mia nomina bloccata dopo il dialogo con Arianna Meloni?". E mostra le foto delle docenze alle Università di Napoli e Caserta

Altri tre post su Instagram per replicare alle indiscrezioni di stampa sulla sua vita privata e ribadire la veridicità degli incarichi universitari ottenuti nel corso degli anni. Maria Rosaria Boccia torna sui social nella tarda mattinata di oggi e insiste: «Non permetterò che si sposti l’attenzione dalla verità su un decreto ministeriale stracciato». «Leggo moltissime notizie sulla mia vita privata. Se vi dicessi che non sono vere, la stampa continuerebbe ad attaccarmi, concentrandosi solo su di me e distogliendo l’attenzione dal vero problema», premette l’imprenditrice nel primo post pubblicato su Instagram, accompagnato da una sua foto che la ritrae, di spalle, mentre sale la scalinata che porta verso uno degli ingressi della Camera dei Deputati.

"Tutto questo scandalo è nato da chi ha strappato atti ministeriali. Perchè si continua a parlare della mia vita privata?», si chiede Boccia.

In un secondo post, pubblicato insieme a una foto che la vede con, tra gli altri, l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, scrive: «Vediamo chi ha detto bugie e chi non ha svolto bene il proprio lavoro: il Ministro, il gabinetto, la segretaria del Ministro, l’ufficio stampa, ecc.». Quindi l’imprenditrice di Pompei, al centro delle vicende che hanno portato alle dimissioni di Sangiuliano, si fa una serie di domande. «Come è stato possibile che un decreto di nomina sia stato strappato senza lasciare traccia? E qual è il motivo?», scrive. E ancora: «E' stato per un capriccio della moglie di Sangiuliano? Perchè c'era un’incompatibilità di curriculum? (Il Ministro al TG1 ha detto di no). Perchè c'era un conflitto di interesse con la mia azienda? (Se così fosse, anche tutti gli altri consiglieri avrebbero un conflitto di interesse, come si legge dai curriculum pubblicati sul sito del Ministero)». Infine Boccia si domanda: «E' avvenuto dopo il dialogo con Arianna Meloni? (Il Ministro mi chiamò subito dopo e mi chiese di vederci per raccontarmi il contenuto della conversazione)».