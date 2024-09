«Le sue condizioni continuano a migliorare. Totò sta lottando con tutte le sue forze per riprendersi il prima possibile». Lo afferma la famiglia di Totò Schillaci, l’ex bomber di Juve, Inter e Nazionale ricoverato al Civico di Palermo per le conseguenze di un tumore al colon. «Totò, Barbara e la famiglia - si legge su Instagram - ringraziano tutte le persone che in questo momento sono state loro vicine con una chiamata, un messaggio e una preghiera».