Si cerca un palermitano di 22 anni disperso nel mare di Terrasini

Sono riprese le ricerche di Antonino D’Amico, il giovane di 22 anni disperso in mare a Terrasini da due giorni. I sub dei vigili del fuoco e le motovedette della Capitaneria di Porto hanno già battuto la costa anche con l’utilizzo dei droni. Il giovane di Partinico, che lavora in una pizzeria, è stato risucchiato mercoledì scorso da un’onda mentre si trovava sugli scogli in una caletta in contrada Paternella, non lontano da Città del mare e dalla baia di San Cataldo. Era insieme ad un suo amico ventenne. I due si trovavano su una scogliera che si raggiunge attraversando una scalinata fra le rocce.

Improvvisamente un’onda li avrebbe travolti e trascinati in acqua, impedendogli per lunghi minuti di tornare sulla terraferma. Nonostante gli sforzi fatti per vincere la corrente, soltanto il ventenne è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorritori. D’Amico, invece, sarebbe stato trascinato in mare aperto, in un tratto dove già sotto la costa, caratterizzata da numerosi anfratti e calette, si raggiungono rapidamente profondità di circa 30 metri.