Terribile scontro auto-moto in Abruzzo: morto un cuoco siciliano di 50 anni

Incidente mortale oggi pomeriggio in contrada Paterno, a Loreto Aprutino (Pescara). La vittima è un cuoco siciliano, di 50 anni, che lavorava in uno noto ristorante della zona. L’uomo era in sella alla sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un’auto. Lanciato l’allarme, sul posto è arrivato il 118, intervenuto anche con l’elisoccorso, ma per il 50enne non c'è stato nulla da fare. Rilevi e accertamenti a cura dei carabinieri.