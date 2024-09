La corsa alla presidenza degli Stati Uniti, Trump: "Odio Taylor Swift"

Donald Trump odia Taylor Swift. E ci tiene a farlo sapere scrivendolo, a caratteri cubitali, in un post sul suo social network 'Truth'. «Odio Taylor Swift» scrive l’ex presidente e candidato repubblicano nelle elezioni di novembre pochi giorni dopo che la popolarissima cantautrice statunitense ha dato il suo endorsement alla vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris. Nelle settimane precedenti si era fatto un gran parlare dei fake diffusi dalla campagna di Trump in cui si attribuiva a Taylor Swift l’endorsement all’imprenditore, ma il primo accenno del leader repubblicano alla cantautrice risale al febbraio scorso quando si disse sicuro che «in alcun modo la giovane artista avrebbe potuto sostenere «il corrotto Joe Biden» ed «essere sleale nei confronti dell’uomo che le ha fatto guadagnare così tanti soldi».

Il riferimento di Trump, anche quello fatto su Truth, era ovviamente a se stesso, dal momento che si è definito «responsabile» del Music Modernization Act. La legislazione del 2018 ha costituito una radicale riforma della legge sul copyright, aggiornando le regole sulle royalty e sulle licenze per aiutare i musicisti nell’era dello streaming. Ci sono voluti anni per elaborarla ed è stata approvata all’unanimità dalla Camera e dal Senato. «Joe Biden non ha fatto nulla per Taylor e non lo farà mai», scrisse Trump quando ancora il presidente era in corsa per un nuovo mandato. Ma Dina LaPolt, uno degli avvocati dietro l’MMA, ha sostenuto che nemmeno Trump l’ha fatto, anzi: «non ha fatto nulla su questa legge se non firmarla».

Il peso dell’endorsement di Taylor Swift deve ancora essere valutato. Secondo un sondaggio pubblicato oggi da ABC News/Ipsos, nè il dibattito della scorsa settimana, in cui la candidata democratica Kamala Harris ha ottenuto una performance migliore, nè il sostegno della cantaautrice hanno permesso alla vicepresidente di staccare Trump nella corsa alla Casa Bianca.