Tragedia all’alba in via Del Mare nel comune di Marano, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 19 anni ha perso il controllo dello scooter ed è morto dopo la caduta. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto poco prima delle 6. Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso e i carabinieri della locale compagnia. Forse il ragazzo ha perso il controllo dello scooter a causa dell’alta velocità.