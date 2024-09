Terremoto di magnitudo 5.5 in Romania: la scossa in diretta tv

Durante un'intervista in diretta televisiva, la presidente moldava Maia Sandu è stata sorpresa da una scossa di terremoto. Un sisma di magnitudo 5.5 si è verificato questo pomeriggio, lunedì 16 settembre, in Romania, ma le sue scosse sono state percepite anche in Moldavia. La presidente Sandu ha mantenuto il sangue freddo, lasciando trasparire solo un lieve sollevamento di sopracciglia: la sua reazione composta ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando virale.