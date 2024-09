Assegno unico: 11,5 miliardi alle famiglie italiane nei primi sette mesi del 2024

Nei primi sette mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per un valore di 11,5 miliardi di euro. E’ quanto rileva l’Inps nell’aggiornamento dell’osservatorio statistico sull'assegno unico universale, che a partire da marzo 2022 sostituisce alcuni contributi economici statali rivolti ai nuclei con figli. Si tratta di un contributo economico rivolto alle famiglie con figli a carico, ed è valido dal settimo mese di gravidanza fino ai 21 anni di età. La misura è universale, tutte le fasce di reddito ne hanno diritto, ma è progressivo, l’importo infatti aumenta al diminuire dell’Isee. In vigore da due anni, le risorse erogate si aggiungono ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022. In totale, sono oltre 6 milioni le famiglie che hanno ricevuto l’assegno quest’anno, per un totale di quasi 10 milioni. Più nel dettaglio, nel mese di luglio 2024, l’importo medio per figlio si attesta su 171 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima, ai 224 euro per la classe di Isee minima.