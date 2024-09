Nella villetta di Traversetolo sono tornati, dalla tarda mattinata, i carabinieri del Ris di Parma per nuovi scavi e ulteriori accertamenti. Sono tornati a scavare nel giardino dove il 9 agosto e poi un mese dopo sono stati trovati i corpi di due neonati. Non è chiaro cosa stiano cercando. Sono presenti gli inquirenti e probabilmente uno specialista nominato per gli scavi. Sul posto anche il legale della famiglia della ragazza, Nicola Tria.