Ragazzo di 18 anni ingoia uno spazzolino da denti intero: i medici riescono a salvarlo

Poteva avere conseguenze traumatiche, ma alla fine è stata una storia a lieto fine. Un ragazzo di 18 anni è stato salvato dai sanitari del 118 dopo aver ingoiato uno spazzolino da denti intero.

Il fatto è accaduto a Merate, comune in provincia di Lecco. Per fortuna il giovane sta bene e non ha riportato conseguenze gravi: "Mia mamma lo stava utilizzando per controllarmi la gola che mi faceva male. Non so come sia potuto succedere, le è scivolato e l'ho ingoiato", ha detto il 18enne.

Di fatto, lo spazzolino è finito dentro lo stomaco: fortunatamente, come spiegato dal quotidiano Il Giorno, non si sarebbe né incastrato né avrebbe leso gli altri organi. Arrivato in pronto soccorso all'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, gli operatori sanitari gli hanno effettuato una radiografia per verificare dove si trovasse. La lastra però non lo ha individuato. È stato quindi chiesto l'intervento del gastroenterologo, il dottore 69enne Antonio Armellino, che lo ha sottoposto a una endoscopia. Attraverso la sonda flessibile, è stato possibile vedere e localizzare lo spazzolino che era rimasto bloccato nello stomaco. È poi riuscito ad afferrare l'oggetto ed estrarlo intero dalla bocca. Il 18enne infatti non è stato sottoposto ad alcun intervento chirurgico.