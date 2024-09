Bagnino salva una turista, multato perché non ha allertato la Capitaneria

Un bagnino in servizio sulla spiaggia di Cavallino-Treporti si è visto comminare una multa di 1.032 euro perché, dopo aver salvato dall’annegamento una turista, il 3 settembre scorso, non allertò celermente la Capitaneria di Porto, come da protocollo.

L’uomo, Saverio Amato, 44 anni, veterano degli assistenti alla sicurezza sulla spiaggia di Cà Savio, era intervenuto per prestare soccorso ad una donna 70enne colta da un malore mentre stava facendo il bagno in mare. Non nuovo a simili prodezze - nel 2021 ricevette una lettera di encomio sempre per un salvataggio sulla spiaggia - Amato non si aspettava però che l'aver salvato una vita lo esponesse ad una sanzione, per violazione - scrive il Gazzettino - di una norma dell’ordinanza sulla sicurezza balneare.

Secondo il verbale consegnatogli dai militari della Capitanerie di porto di Cavallino-Treporti, la mancata pronta segnalazione all’autorità marittima avrebbe precluso l’assolvimento dei compiti istituzionali della Capitaneria, avvisata successivamente dal personale del 118. Amato ha annunciato che farà ricorso contro la multa.