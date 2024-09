Terribile scontro tra un'auto e un tir: due morti in Veneto sull'A4

Due morti in un grave incidente è avvenuto questa mattina nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia. Il sinistro è accaduto poco prima delle ore 05,30 al chilometro 482 + 600 all’altezza del comune di Porpetto. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un veicolo leggero. Le due persone decedute sono gli occupanti dell’auto. Secondo una prima ricostruzione entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione sulla corsia 2, ovvero quella centrale di sorpasso.

Al momento dell’incidente la circolazione scorreva normalmente lungo la carreggiata. Per cause in corso di accertamento il mezzo leggero avrebbe tamponato violentemente l’autoarticolato. Sul luogo del sinistro sono giunti la polizia stradale, i vigili del fuoco, l’elisoccorso, il 118 e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Tuttora (ora 06,30) sono in corso i rilievi. Per consentire il lavoro delle forze dell’ordine, i mezzi in arrivo da Udine e Trieste in direzione Venezia procedono, nel punto dell’incidente, sulla corsia di marcia (chiuse la centrale e la sorpasso più veloce). Rallentamenti si segnalano dal Nodo di Palmanova a Latisana in direzione Venezia.