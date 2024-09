Meteo, weekend di caldo nel trapasso tra estate e autunno. Poi arriva una nuova perturbazione

Migliora il tempo nel fine settimana ma è in arrivo una nuova perturbazione. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, nei prossimi giorni ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo per l’Italia, anche se solo temporaneamente. La chiusura del corridoio instabile ed il rinforzo dell’anticiclone porteranno sul Mediterraneo centrale una maggiore stabilità alle porte del weekend con maggiori schiarite. Anche le temperature risulteranno più gradevoli riportandosi in linea con le medie del periodo. Attenzione però perchè una vasta saccatura depressionaria si muoverà sull'Europa occidentale e causerà un nuovo peggioramento meteo entro la prossima settimana. Primi effetti già sul finire del weekend con nuvolosità in aumento e piogge in arrivo sui settori occidentali della Penisola. Gli ultimi aggiornamenti confermano quindi un passaggio perturbato nella prima parte della prossima settimana mentre a seguire potremmo avere una fase più mite. Ecco le previsioni per oggi - Al Nord: Al mattino locali piogge su Emilia Romagna e Alpi occidentali, nubi sparse altrove e ampie schiarite su Liguria e Alpi centrali. Al pomeriggio tempo più stabile con cieli soleggiati, maggiori addensamenti sulle Alpi con locali piovaschi su quelle occidentali. In serata e nella notte non sono attese variazioni di rilievo.

- Al Centro: Al mattino piogge e acquazzoni su Marche e Abruzzo, variabilità asciutta altrove e ampie schiarite sulle coste tirreniche. Al pomeriggio locali fenomeni attesi in Appennino, per lo più soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al Sud e Sulle Isole: Al mattino piogge sparse tra Sicilia, Calabria e settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio l’instabilità termoconvettiva porta temporali lungo l’Appennino e nelle zone interne della Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e schiarite, salvo residui fenomeni sul Molise. Temperature minime in rialzo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in calo sul resto d’Italia, massime in generale rialzo salvo una lieve flessione negativa all’estremo Sud.

Ed ecco quelle per domani - Al Nord: Al mattino locali piogge sulle Alpi occidentali, nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio cieli in prevalenza velati, instabilità in aumento su Alpi e Appennini. In serata e nella notte tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali fenomeni attesi in Appennino, tempo invariato altrove. In serata e nella notte tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

- Al Sud e Sulle Isole: Al mattino tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio l’instabilità porta temporali lungo l’Appennino, soleggiato altrove. In serata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e schiarite su tutti i settori. Temperature minime in lieve calo al nord e all’estremo sud, stabili o in rialzo altrove. Massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.