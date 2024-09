Raid israeliano su Beirut: ucciso capo dell'unità d'élite degli Hezbollah

Le forze di difesa israeliane hanno effettuato un attacco aereo alla periferia di Beirut. Lo fanno sapere le stesse IDF. Secondo quanto riportato dai media libanesi, l'attacco è avvenuto nel sobborgo di Dahiyeh, sobborgo prevalentemente musulmano sciita nel Sud della città e nota roccaforte di Hezbollah. L'esercito israeliano parla di “attacco mirato”, aggiunge che non ci sono modifiche alle linee guida per i civili in questa fase e presto fornirà ulteriori dettagli.

Una fonte vicina a Hezbollah afferma che Ibrahim Aqil, capo della forza Al-Radwan, unità d’élite degli Hezbollah, è stato ucciso nell’attacco alla periferia di Beirut. Aqil è il capo della forza Al-Radwan, l’unità d’élite della formazione libanese filo-iraniana. Come scrive il Times of Israel, Aqil faceva parte del Consiglio della Jihad, il massimo organo militare di Hezbollah. Era ricercato dagli Stati Uniti anche per il suo ruolo nell’attentato del 1983 contro una caserma dei Marines a Beirut e per aver diretto la presa di ostaggi americani e tedeschi in Libano negli anni '80.