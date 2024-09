Mariuccia Rivano, a 98 anni sempre sull'onda: la passione irrefrenabile per il windsurf

Non è per nulla scaramantica e sembrerebbe quasi incurante del tempo che passa, tanto da affermare con gioia di aver già prenotato in anticipo la casa vacanze in affitto a Porto Pollo, località nel comune di Palau, per la prossima estate. Per Maria Carla Rivano, conosciuta da tutti come Mariuccia, la data di nascita scritta sulla carta d’identità ha ben poca importanza: a novembre soffierà sulle 98 candeline, ma a luglio del 2025 si vede già sfrecciare sulla sua tavola da windsurf nelle acque della costa nord orientale dell’isola, affollate di amici sportivi, tutti con qualche decade in meno di lei.

Mariuccia, originaria della Liguria ma romana di adozione, è la più anziana windsurfista d’Italia. Ma questo record, che lei ritiene «un fatto di poco conto», non è l’unico, perché la 98enne è anche una tra le più longeve giocatrici di golf, sua altra grande passione che si aggiunge al tennis, allo sci e alle lunghe camminate per i sentieri di Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, dove è nata e cresciuta, quasi cento anni fa. "Ho deciso di prenotare l’appartamento per la prossima estate a Porto Pollo per essere sicura di trovarlo libero - racconta Mariuccia dalla sua casa romana dove ha appena fatto rientro direttamente dalla Sardegna - e se il prossimo anno non ci sarò più vi guarderò da lassù. Ma conto di essere in buona salute per rivedere i ragazzi dell’Mb Pro Center e il mio amico istruttore Mike. Ho avuto la fortuna di essere stata sponsorizzata da questo centro e non mi lasciano mai sola, ho sempre qualcuno che mi accompagna in acqua per la partenza e i bordi che mi diverto a fare».