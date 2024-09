Trova un borsello con 5mila euro e va dai carabinieri: mistero sul proprietario

Il giovane tirocinante avvocato se l’è trovato davanti, sulla strada, durante una passeggiata in via Borgovico, nel centro di Como. Un portafoglio gonfio di cinquemila euro ma con un mistero, oltre al piccolo tesoro in banconote: dentro non c'era nessun documento di identità o che potesse ricondurre al proprietario. E’ andato subito a portarlo al Comando della Stazione dei carabinieri che ora stanno cercando di rintracciare il legittimo possessore.

I carabinieri ipotizzano che potrebbero essere stato perso da un motociclista ma per il momento nessuno si è fatto avanti. E’ scattata così la procedura di legge prevista dall’articolo 927 del codice civile per cui «chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento». Il denaro è nelle mani del Comune che farà una pubblicazione nell’Albo Pretorio.