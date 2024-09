Alluvioni, Musumeci prova a smorzare le polemiche: "Polizza facoltativa e solo in zone a rischio"

Sulla polizza assicurativa dal maltempo per le abitazioni private, «io opterei per una fase di avviamento facoltativa e limitata a quelle realtà e cubature ed edifici che si trovano in un territorio particolarmente a rischio": lo ha riferito il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, da Potenza, a margine di un incontro per analizzare i risultati dell’esercitazione «Valutazione esigenze immediate popolazione fragile».

«Il Governo ha già proposto al Parlamento che ha votato, una legge per la polizza assicurativa contro i disastri naturali e limitata alle imprese», ha ricordato il ministro, "c'è un dibattito aperto all’interno del governo e delle forze di maggioranza se questo criterio debba essere esteso alle famiglie e se debba essere facoltativo oppure obbligatorio. Ormai dovremo fare i conti mese dopo mese con i rischi naturali».