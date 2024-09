Tragedia a Saviano, esplode una bombola e crolla una palazzina: due bambini estratti morti dalle macerie. Disperse due donne

È stato un risveglio tremendo per Saviano, comune in provincia di Napoli. Una palazzina di due piani è crollata a seguito di una esplosione di gas gpl avvenuta al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana. Sul posto per i soccorsi carabinieri e vigili del fuoco. Fortemente colpito un nucleo familiare di cinque persone (tre bambini e i loro genitori). Purtroppo sono stati estratti i corpicini senza vita di una bimba di 4 anni e di un bambino di 5, mentre sono stati salvati il padre (che versa comunque in gravi condizioni ed è ricoverato al Cardarelli) e un bimbo di 2 anni (trasportato all'ospedale Santobono). Proseguono le ricerche della mamma e di una vicina anziana che risiede al primo piano. Impegnate anche squadre Usar (Urban search and rescue) e le unità cinofile.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per seguire le operazioni di soccorso. Il prefetto, che sta seguendo dalle prime ore la vicenda, si sta recando sul posto.