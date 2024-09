Gino Cecchettin ha chiesto a Filippo Turetta, tramite un’istanza presentata dal suo legale, un milione di euro come risarcimento dei danni subiti per l’omicidio della figlia. La Corte d’Assise di Venezia ha accolto le richieste di costituzione di parte civile presentate dai familiari, mentre ha escluso cinque associazioni impegnate in attività contro la violenza di genere e i Comuni di Fossò e Vigonovo.