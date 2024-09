Scomparsa da una settimana dopo un colloquio di lavoro: 42enne trovata morta nel giardino di una villetta a Viadana: fermato un 17enne

L’incontro con un ragazzo conosciuto online e che l’ha convinta a raggiungerlo nel suo paese, a Viadana, è stato fatale per Maria Campai, una donna di 42 anni, trovata morta in un giardino di una villetta dopo sette giorni di ricerche. E’ questa la ricostruzione che ha portato i carabinieri a fermare, poche ore dopo il ritrovamento del cadavere della donna, un ragazzo di 17 anni che vive in paese, ritenuto presunto responsabile di omicidio. A quanto si è appreso, il ragazzo avrebbe conosciuto la vittima on line convincendola a incontrarlo e facendosi raggiungere nella sua abitazione, in centro a Viadana. I due avrebbero avuto un incontro intimo e poi lui, per ragioni che non sono state ancora accertate, l’avrebbe uccisa. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il ragazzo, questo quanto ipotizzato, avrebbe colpito la donna alla testa con violenza, causandole ferite gravissime. Non è ben chiaro se abbia anche tentato di soffocarla per ucciderla. Successivamente avrebbe preso il cadavere e lo avrebbe portato, sembra a braccia, nel rudere di una villetta abbandonata, in un luogo dove difficilmente potesse essere notato. Maria Campai, 42 anni, di nazionalità romena, era scomparsa e da venerdì scorso la cercavano anche con i cani molecolari. Avevano affisso manifesti per tutto il paese e il suo caso era andato anche all’attenzione della trasmissione Rai Chi l’ha visto. Maria era sparita nel nulla a Viadana, cittadina del Mantovano, nella quale era arrivata la sera del 19 settembre assieme ad un amico da Parma. Un colloquio di lavoro con un uomo, pare contattato su internet, era stato detto. Dal giorno dopo la donna non aveva più dato notizie di sé.