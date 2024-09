Stupro di gruppo a Palermo: chiesti oltre 70 anni per i 6 imputati

Il pm Giulia Amodeo ha chiesto le condanne di tutti e sei gli imputati del processo per lo stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo, vittima una ragazza che all’epoca del fatto (7 luglio 2023) aveva diciannove anni.

Dodici anni a testa sono stati proposti per Elio Arnao, Cristian Barone, Christian Maronia, Angelo Flores, Gabriele Di Trapani; 10 anni e 8 mesi invece per Samuele La Grassa, l’unico che materialmente non avrebbe partecipato allo stupro.

Il processo si svolge in abbreviato, così come il giudizio celebrato al tribunale dei minori per l’unico imputato che all’epoca dei fatti non era ancora maggiorenne: per lui 8 anni e 8 mesi, anche se il pm aveva chiesto otto anni.

L'avvocato della vittima: nessuno ha chiesto scusa

«Sono reati che prevedono condanne molto pesanti come previsto dal codice. A me dispiace molto che questi giovani rischino una condanna molto alta, ma chi sbaglia paga». E’ il commento dell’avvocato Carla Garofalo che assiste la vittima dello stupro avvenuto nel luglio dello scorso anno al Foro Italico a Palermo. Dopo una lunga requisitoria oggi sono arrivate le richieste di condanne per i giovani accusati di aver stuprato a turno in un cantiere abbandonato la ragazza allora 19enne. Uno di loro avrebbe ripreso la violenza con il cellulare. «In aula ho ribadito oggi che nessuno dei giovani ha chiesto scusa alla vittima - aggiunge l’avvocato Garofalo - E' stata letta una lettera da parte di uno dei giovani nella quale è stato chiesto scusa alla mamma, alla sorella, alla fidanzata. Nessuna parola per chiedere scusa alla vittima. Quella per me è una lettera kamikaze».